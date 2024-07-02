20 bin öğretmen ataması mülakatları ne zaman? 20 bin öğretmen ataması mülakatları nasıl olacak? Sözleşmeli öğretmen mülakat yeri sorgulama ekranı!

20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman 2024? Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan öğretmen atamaları büyük bir heyecanla bekleniyor. Atamalar kapsamında toplamda 20 bin öğretmen pozisyonu açıklandı. Peki, 20 bin öğretmen ataması mülakatları ne zaman? 20 bin öğretmen ataması mülakatları nasıl olacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 günü itibariyle başladı. Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.

ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERİ SORGULAMA EKRANI (LİNK)