2. dönem ne zaman başlıyor? 2. dönem hangi tarihte, ayın kaçında başlayacak? Tatil ne zaman bitiyor?

Öğrenciler ve veliler tarafından en çok merak edilen ve en çok sorulan soru okulların ne zaman açılacağı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği tarihlere göre, okulların ne zaman açılıp ne zaman kapanacağı kesinleşti. Peki, 2. dönem ne zaman başlıyor? 2. dönem hangi tarihte, ayın kaçında başlayacak? Tatil ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizde...

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci dönem 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak. 2023-2024 eğitim/öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan-12 Nisan arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.

2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili olan yarıyıl tatili yapacaklar. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN 2024?

Nisan ayında gerçekleşecek olan ikinci ara tatil, öğrencilere 8-12 Nisan tarihleri arasında bir haftalık bir eğitim öğretime arası sunacak. Bu ara tatil, ikinci dönemin içerisinde yer alacak.