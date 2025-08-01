2 Ağustos Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler?

2 Ağustos 2025 Cumartesi günü yayımlanan Resmî Gazete'de hangi kararlar yer aldı? Bugünkü sayıda, yasama organı tarafından kabul edilen kanunlar, yürütme ve idarî alandaki düzenlemeler, yargı bölümü kararları ve resmi ilanlar ayrıntılı şekilde sunulmuş. Resmî Gazete ayrıca atama kararları, yasama adımları ve yapılan duyurular gibi tüm başlıkları kapsıyor. Üstelik yayıma ait içerikleri PDF olarak indirip kararların ve ilanların tümünü tek dosyada görüntüleyebilirsiniz. 2 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete'de bugünkü kararlar nelerdir? İşte tam döküm…

YÖNETMELİKLER

–– İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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