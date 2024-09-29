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1978 yapımı 'Neşeli Günler' adlı filmle ilgili hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru!

1978 yapımı 'Neşeli Günler' adlı filmle ilgili hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru!
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1978 yapımı Neşeli Günler adlı filmle ilgili hangisi doğrudur? Ünlü televizyon yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılara sorulan bir soru, izleyicileri de şaşırttı. Yarışmanın bu bölümünde, yarışmacıların bilgi seviyeleri ve hafızaları bir kez daha test edildi.

'1978 yapımı Neşeli Günler adlı filmle ilgili hangisi doğrudur?' Sorusunun cevabı merak ediliyor. İzleyiciler, Türk sinemasının en sevilen filmlerinden biri olan Neşeli Günler ile ilgili bu sorunun cevabını araştırıyor. Soru, izleyenler arasında da büyük merak uyandırdı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru!

1978 YAPIMI 'NEŞELİ GÜNLER' ADLI FİLMLE İLGİLİ HANGİSİ DOĞRUDUR?

A) Adile Naşit, 'Adile'yi canlandırır.

B) Münir Özkul, 'Kazım'ı canlandırır.

C) Adile Naşit, limonu savunur.

D) Münir Özkul, sirkeyi savunur.

Doğru Cevap: B şıkkıdır.

1978 yapımı 'Neşeli Günler' adlı filmle ilgili hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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