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19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak?

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19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? 19 Mayıs Cuma günü okul var mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı, okulların ve kurumların tatil olup olmadığı hakkında bilgilendirme yapıldı. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının ve Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edilen 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramıdır.

19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs 2023 Pazar günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olması nedeniyle okullar kapalıdır. 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yılda resmi tatil olacak.

19 MAYIS MEMURLARA TATİL Mİ?

19 Mayıs, bu sene cuma gününe denk geliyor ve 19 Mayıs resmi tatildir. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteler ile memurlar ve özel sektör de resmi tatil kategorisine giriyor.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yılda resmi tatil olacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs Samsun Tatil Gündem Eğitim Genel Yaşam Haberler

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