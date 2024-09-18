19 Eylül ne günü? Gaziler Günü ne zaman kutlanır, hangi tarihte?

19 Eylül ne günü, önemi nedir ve tarihte bugün ne olduğu merak ediliyor. Gaziler Günü ne zaman ve hangi tarihte kutlanır sorularına yanıt aranıyor. 19 Eylül, şehadet yolunda gazilik makamına erişen kahramanlarımıza olan minnettarlığımızı pekiştiren bir gündür. 19 Eylül ne günü? Gaziler Günü ne zaman kutlanır, hangi tarihte? Detaylar haberimizdedir…

19 EYLÜL NE GÜNÜ?

19 Eylül, Türkiye'de Gaziler Günü olarak kutlanır. Bu özel gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal rütbesi ve Gazilik unvanı verildiği tarihtir. Gaziler Günü, her yıl 19 Eylül'de, ülke genelinde gazilerimizi onurlandırmak amacıyla çeşitli etkinliklerle anılır.

GAZİLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?

19 Eylül, Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanı ve "Mareşallik" rütbesinin verilmesiyle "Gaziler Günü" olarak ilan edilmiştir. Her yıl bu özel günde, gazilerimize olan minnettarlık ve saygıyı göstermek amacıyla törenler düzenlenir. Bu törenler, Başbakanlığın 24 Ağustos 2003 tarihli resmi gazetesinde yayımlanan yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilir.