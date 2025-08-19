19 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, TV8, NOW, TRT1
Televizyon izleyicilerinin en çok merak ettiği konulardan biri olan 19 Ağustos TV yayın akışı, bugün de gündemdeki yerini koruyor. Özellikle prime time saatlerinde hangi dizilerin, programların ya da yarışmaların ekrana geleceği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, 19 Ağustos TV yayın akışı içerisinde hangi yapımlar öne çıkıyor?
19 Ağustos TV yayın akışı Kanal D, ATV, Show TV, TV8, NOW ve TRT1 gibi popüler kanalların program listeleriyle dikkat çekiyor. Her kanal, kendi izleyici kitlesine hitap eden içerikleriyle ekran başındakilere farklı seçenekler sunuyor. Gün boyunca süren sabah programları, magazin içerikleri ve akşam saatlerinde yayınlanan diziler izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Bugün televizyonda neler var? İşte Kanal D, ATV, Show TV, TV8, NOW, TRT1 yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Deli Deli Küpeli
22:15 Deli Deli Küpeli
00:15 Kuralsız Sokaklar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Yıldızlar Da Kayar
01:45 Kızılcık Şerbeti
04:00 Yıldızlar Da Kayar
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Aile Saadeti
13: 00 ATV Gün Ortası
14: 00 Sen Anlat Karadeniz
17: 00 Oflu Hoca Trakya'da / Yerli Sinema
19: 00 ATV Ana Haber
20: 00 Güven Bana
23: 20 Aile Saadeti
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat
10.00 Yasak Elma
12.45 Sen Çal Kapımı
15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16.30 Recep İvedik 6
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Yetenek Sizsiniz
00.15 İlk Buluşma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.58 İstiklal Marşı
06.00 Ege'nin Hamsisi
08.20 Kod Adı Kırlangıç
09.45 Kendi Düşen Ağlamaz
13.00 Seksenler
14.15 Teşkilat
17.45 Kim Gitsin?
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Yabancı Sinema "Uçuş Planı"
22.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Karşılaşması "Rangers-Club Brugge"
00.00 Yabancı Sinema "Uçuş Planı"
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Bücür
22:15 Bücür
00:15 Kral Kaybederse
02:00 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri