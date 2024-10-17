17 Ekim hangi burç? 17 Ekim'de doğanların yükseleni nedir?

17 Ekim hangi burç? 17 Ekim'de doğanların hangi burç olduğu, astroloji meraklıları tarafından sıkça araştırılan konulardan biri oluyor. Bu tarihte doğanlar, zodyak kuşağında Terazi burcu olarak kabul ediliyor. Terazi burcu, 23 Eylül ile 22 Ekim tarihleri arasında doğan kişileri kapsıyor. Venüs gezegeninin etkisi altında olan Teraziler, zarafet, uyum ve adalet arayışı ile biliniyorlar. Peki, 17 Ekim'de doğanlar hangi özelliklere sahiptir? İşte bu burcun ve 17 Ekim doğumluların merak edilen özellikleri...

17 EKİM HANGİ BURÇ?

17 Ekim, Terazi burcuna aittir. Terazi burcunun tarih aralığı 23 Eylül - 22 Ekim olarak bilinir.

17 EKİM'DE DOĞANLARIN YÜKSELENİ NEDİR?

17 Ekim'de doğan bir kişinin yükseleni, doğduğu saat ve yere bağlı olarak değişir. Ancak genel olarak, Terazi burcunun yükseleni sıkça Koç, Yengeç veya Oğlak gibi burçlar olabilir. Yükselen burcunu kesin olarak belirlemek için doğum saati ve yeri gibi daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.

17 EKİM BURCUNUN ÖZELLİKLERİ