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17 Ekim hangi burç? 17 Ekim'de doğanların yükseleni nedir?

17 Ekim hangi burç? 17 Ekim'de doğanların yükseleni nedir?
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17 Ekim'de doğanların burçları ve yükselenleri merak konusu oldu. Bu tarihte doğanların burcu ve yükseleni hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. Astroloji bilimine göre doğum tarihleri ve saatleri, kişinin burcunu ve yükselenini belirler. 17 Ekim'de doğan kişiler hangi burca ait? İşte detaylar...

17 Ekim hangi burç? 17 Ekim'de doğanların hangi burç olduğu, astroloji meraklıları tarafından sıkça araştırılan konulardan biri oluyor. Bu tarihte doğanlar, zodyak kuşağında Terazi burcu olarak kabul ediliyor. Terazi burcu, 23 Eylül ile 22 Ekim tarihleri arasında doğan kişileri kapsıyor. Venüs gezegeninin etkisi altında olan Teraziler, zarafet, uyum ve adalet arayışı ile biliniyorlar. Peki, 17 Ekim'de doğanlar hangi özelliklere sahiptir? İşte bu burcun ve 17 Ekim doğumluların merak edilen özellikleri...

17 EKİM HANGİ BURÇ?

17 Ekim, Terazi burcuna aittir. Terazi burcunun tarih aralığı 23 Eylül - 22 Ekim olarak bilinir.

17 EKİM'DE DOĞANLARIN YÜKSELENİ NEDİR?

17 Ekim'de doğan bir kişinin yükseleni, doğduğu saat ve yere bağlı olarak değişir. Ancak genel olarak, Terazi burcunun yükseleni sıkça Koç, Yengeç veya Oğlak gibi burçlar olabilir. Yükselen burcunu kesin olarak belirlemek için doğum saati ve yeri gibi daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.

17 Ekim hangi burç? 17 Ekim'de doğanların yükseleni nedir?

17 EKİM BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

  • Terazi burçları, sosyal bir doğaya sahiptir ve insanlarla kolayca iletişim kurabilirler. Genellikle arkadaş canlısı ve samimidirler.
  • Teraziler, adalet ve denge arayışında olan kişilerdir. Haksızlıkları önlemek ve başkalarının haklarını savunmak için çaba gösterirler.
  • Terazi burçları, ortamlara uyum sağlama ve ilişkilerde denge kurma konusunda yeteneklidirler. Ancak bazen bu uyum arayışı, kendi ihtiyaçlarını geri planda bırakmalarına neden olabilir.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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