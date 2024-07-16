16 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? KANAL D, SHOW TV, ATV, TV8, NOW, TRT1
16 Temmuz 2024 Salı günü TV yayın akışı ve bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Yayınlanacak programlar, dizi ve filmler hakkında araştırma yapanlar 'Bu akşam televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyorlar. TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1'in yayın akışı ve hangi dizilerin yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek, tüm detaylar haberimizde.
Bugün hangi diziler var ve 16 Temmuz 2024 Salı günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 16 Temmuz 2024 Salı TV8, Star TV, Now, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
16 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.35 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
09.30 Kasaba Doktoru
12.50 Lingo Türkiye
14.10 Seksenler
15.10 Gönül Dağı
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Yabancı Sinema
00.15 Kumpas
02.45 Gönül Dağı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 İnci Taneleri
15:50 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Avengers: Endgame
23:45 Avengers: Endgame
02:45 Güneşi Beklerken
04:45 Çatı Katı Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat
10.00 Şevkat Yerimdar
12.30 Kiraz Mevsimi
14.00 Üçlü Pürüz
16.15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Tolgshow Filtresiz
00.00 İlk Buluşma
02.15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
04.30 Son Yaz