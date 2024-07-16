16 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? KANAL D, SHOW TV, ATV, TV8, NOW, TRT1

Bugün hangi diziler var ve 16 Temmuz 2024 Salı günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 16 Temmuz 2024 Salı TV8, Star TV, Now, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

16 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.35 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

09.30 Kasaba Doktoru

12.50 Lingo Türkiye

14.10 Seksenler

15.10 Gönül Dağı

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Yabancı Sinema

00.15 Kumpas

02.45 Gönül Dağı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 İnci Taneleri

15:50 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Avengers: Endgame

23:45 Avengers: Endgame

02:45 Güneşi Beklerken

04:45 Çatı Katı Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat

10.00 Şevkat Yerimdar

12.30 Kiraz Mevsimi

14.00 Üçlü Pürüz

16.15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Tolgshow Filtresiz

00.00 İlk Buluşma

02.15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

04.30 Son Yaz