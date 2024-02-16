16 ŞUBAT Gelinim Mutfakta bugün bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Haftanın finalinde ne oldu?

Kanal D ekranlarının sevilen programı Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışması bugün haftanın finali bölümüyle ekranlara geldi! Eğlenceli yemek programı Gelinim Mutfakta bugün kim elendi sorusu 16 Şubat 2024 Cuma günü cevap buldu! Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, Gelinim Mutfakta kim elendi gibi tüm soruların yanıtlarını yazımızdan bulabilirsiniz! Peki, 16 Şubat Gelinim Mutfakta bugün bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE!

Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün Kanal D ekranlarında saat 13.00'da yayınlanmaktadır.