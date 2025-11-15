Haberler

15 tatil ne zaman? 2026 Ocak yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürüyor?

Güncelleme:
Öğrenciler için yılın en heyecanlı zamanı yaklaşıyor. 15 tatil! Karnelerin dağıtılmasının ardından başlayacak yarıyıl tatili, dinlenmek ve enerji toplamak için ideal bir fırsat sunuyor. Peki, 15 tatil ne zaman? 2026 Ocak yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürüyor?

2026 yılı yarıyıl tatili için geri sayım başladı! Öğrenciler, yoğun bir dönem sonrası karnelerini alıp dinlenmeye çekilecek. Peki, 15 tatil tam olarak ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek? İşte sömestr tatiliyle ilgili merak edilen tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrenciler sömestr tatiline 16 Ocak Cuma günü başlayacak. Karnelerin verilmesinin ardından 19 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatili resmen başlayacak ve 30 Ocak Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihler arasında yaklaşık 15 gün boyunca tatilin keyfini çıkaracaklar.

YARIYIL TATİLİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Yarıyıl tatili toplamda 15 gün sürecek. Öğrenciler 16 Ocak'ta karnelerini aldıktan sonra kısa bir hazırlık süresinin ardından 19 Ocak'ta tatile başlayacak ve 30 Ocak'ta tekrar ders başı yapacaklar.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 2026 yılı için 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tatil, ikinci dönemin ortasında öğrencilerin dinlenmesi ve yoğun ders temposuna kısa bir mola vermesi amacıyla planlanmıştır.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Öğrenciler yarıyıl tatili nedeniyle 16 Ocak Cuma günü karnelerini alacak ve aynı gün itibarıyla okullar resmi olarak kapanmış olacak. Okullar ikinci dönem için ise 2 Şubat Pazartesi günü tekrar açılacak.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
