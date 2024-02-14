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14 ŞUBAT (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR? | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?

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14 Şubat 2024 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi programların yayınlanacağı merak ediliyor. Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1'in bugünkü yayın akışlarına dair detaylar haberimizde. 14 ŞUBAT (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR? | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?

14 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler var? TV yayın akışına göre bu akşam TV'de neler var ve bugün (14 Şubat) hangi diziler yayınlanacağı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 14 Şubat 2024 Çarşamba akşamı dizileri!

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Kuruluş Osman
  • 00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
  • 03:20 Mutfak Bahane
  • 05:20 Yeter

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 06:45 Küçük Ağa
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Camdaki Kız
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Aşk ve Umut
  • 17:30 Arka Sokaklar
  • 18:40 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Büyük Beyaz (Yabancı Sinema)
  • 21:45 Büyük Beyaz (Yabancı Sinema)
  • 23:45 İnci Taneleri
  • 02:15 Gelinim Mutfakta
  • 04:30 Afili Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Bu Sabah
  • 09:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Sandık Kokusu
  • 00:15 Bahar
  • 02:30 Kızılcık Şerbeti
  • 05:30 Yeni Gelin

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Erkenci Kuş
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
  • 16:15 Söz
  • 18:15 Star Haber
  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
  • 20:00 Zaman Makinesi 1973 (Yerli Sinema)
  • 22:30 Zaman Makinesi 1973 (Yerli Sinema)
  • 01:00 Sakla Beni
  • 03:30 Erkenci Kuş
  • 05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Dizi
  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Aramızda Kalmasın
  • 11:15 Survivor All Star 2024
  • 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
  • 14:00 Survivor Ekstra
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Survivor All Star 2024
  • 00:15 Çarkıfelek
  • 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 04:00 Aramızda Kalmasın

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı
  • 05:15 İncir Ağacı
  • 06:35 Benim Adım Melek
  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13:15 Seksenler
  • 14:40 Gönül Dağı
  • 17:45 Lingo
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Bir Sevdadır
  • 01:40 Lingo Türkiye
  • 02:40 Seksenler
  • 03:40 Gönül Dağı
  • 06:00 Kapanış

NOW YAYIN AKIŞI

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 12:00 Yasak Elma
  • 13:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 Şahane Hayatım
  • 19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
  • 20:00 Şahane Hayatım
  • 00:00 Hudutsuz Sevda
  • 02:30 Gaddar
  • 04:45 Kefaret
  • 06:00 Ruhun Duymaz
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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