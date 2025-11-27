Haberler

11. Yargı Paketi Meclis'te! Trafikte bunu yapanlar yandı, hapis cezası geliyor

11. Yargı Paketi Meclis'te! Trafikte bunu yapanlar yandı, hapis cezası geliyor
Güncelleme:
11. Yargı Paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, "Trafikte yol kesenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyoruz" dedi.

  • 11. Yargı Paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
  • Trafikte yol kesme eylemi için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
  • Toplu alanlarda havaya ateş açanlara 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası öngörülüyor.

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu. Paketin detaylarını açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, trafikte yol kesmeye 3 yıla kadar hapis cezası geleceğini ifade etti.

TRAFİKTE YOL KESENE 3 YIL HAPİS CEZASI

AK Partili Güler'in açıklamalarından ilgili kısım şu şekilde:

"Trafikte yol kesme olaylarını sıklıkla görmeye başladık. Trafikte yol kesme eylemini müstakil bir suç olarak düzenliyoruz. Bu fiiller açısından da yaptırım öngörüyoruz. Hukuka aykırı olarak bir aracı durduran, hareket etmesini engelleyen kişiye de bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyoruz.

Kişilerin can ve mal güvenliğine kast eden şehir eşkıyalarının trafikte saldırganlık fiilleri bakımında caydırıcı cezaların verilmesini sağlıyor ve vatandaşlarımızın da güvenliğini üst derece sağlamaya gayret ediyoruz.

Tehlikeli faaliyet alanlarının artması, çalışma ortamlarının kalabalıklaşması, trafiğe çıkan araç sayısındaki ciddi artış sonrasında dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışların da arttığını görüyoruz.

Taksirle yaralama suçunun ceza miktarlarını artırarak bu konuda daha caydırıcı etkin bir yaptırımı bu teklifimizde yer vermiş oluyoruz.

Güveni kötüye kullanma suçunun konusunun motorlu, kara, deniz veya hava taşıtı olması halinde verilecek cezanın bir kat artırılmasına öneriyoruz. Özellikle son yıllarda artan kiralık araçların geri getirilmemesi, parçalanarak araç parçası olarak satılması, parçalarının değiştirilmesi veya suç da kullanılması gibi eylemlerin arttığını görüyoruz. Bu konuda da daha caydırıcı yaptırımları da bu teklifimiz de yer vermiş oluyoruz.

HAVAYA ATEŞ AÇANA 7 YIL 6 AY HAPİS

Toplu alanlarda havaya ateş açarak kamu güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik cezalar da artırılıyor. Bu suçu işleyenlere 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası uygulanması öngörülüyor."

Çağla Taşçı
Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (2)

title
