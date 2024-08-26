10. ev neyi temsil eder? Astrolojide 10. ev konuları! Astrolojide 10. ev nedir, neyi simgeler?

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10. EV NEYİ TEMSİL EDER?

Astrolojide 10. ev, kariyer, toplumsal statü ve kişisel başarılarla ilgilidir. Bu ev, bir kişinin hayatındaki en yüksek hedefleri, toplumdaki yeri ve profesyonel yaşamındaki başarılarını simgeler. 10. ev aynı zamanda kişinin toplumda nasıl tanındığını ve itibarını da gösterir. Bu evdeki gezegenler, bir kişinin kariyer hedeflerine nasıl yaklaştığını, otorite figürleriyle olan ilişkilerini ve genel olarak hayattaki statüsünü belirler. 10. ev, "toplumsal kimlik" ve "profesyonel başarı" temasının merkezindedir.

10. EV KONULARI

Kariyer ve profesyonel yaşam

Toplumsal statü ve itibar

Otorite figürleri ve üstlerle ilişkiler

Kişisel hedefler ve başarı

Kamuya açık roller ve sorumluluklar

Yönetim ve liderlik becerileri

10. EV KİMİN BURCU, 10. EVİN SAHİBİ KİM?

10. evin sahibi Oğlak Burcu'dur. Yönetici gezegeni ise; Satürn'dür.