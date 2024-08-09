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1. Sınıf uyum haftası ne zaman? 1. Sınıf öğrencileri için okullar ne zaman açılıyor?

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1. sınıf öğrencileri için okulların açılma tarihi ve uyum haftası ne zaman başlayacak merak konusu olmaya devam ediyor. 1. sınıf öğrencileri, yeni eğitim-öğretim yılında okullarına ne zaman dönecekler?

1. sınıf uyum haftası genellikle Türkiye'de her yıl Eylül ayında başlar. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için uyum haftası tarihleri genellikle Ağustos sonu veya Eylül başı olarak belirlenir, ancak kesin tarihler her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle belirleniyor. Veliler, 1. Sınıfların ne zaman eğitime başlayacağını merak ediyor. Peki, 1. Sınıf uyum haftası ne zaman? 1. Sınıf öğrencileri için okullar ne zaman açılıyor?

1. SINIF OKUL KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

ADRES KAYIT SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

1. Sınıf uyum haftası ne zaman? 1. Sınıf öğrencileri için okullar ne zaman açılıyor?

1. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılında ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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