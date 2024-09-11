1 Mart yükseleni nedir? 1 Mart yükselen burcu

1 Mart yükseleni! 1 Mart'ta doğanların yükseleni doğum saatine göre değişiklik göstermektedir. 1 Mart burcu yükseleni, güneş burcundan farklı olabilir. Peki, 1 Mart yükseleni nedir? İşte, 1 Mart yükselen burcu hesaplama yöntemi...

1 MART YÜKSELENİ NEDİR?

1 Mart doğumluların Güneş burcu Balık burcudur. Balık burcu, duygusal, sezgisel ve hayal gücü yüksek bireyleri temsil eder. Sanatsal yönü kuvvetli olan bu burç, derin empati yeteneğiyle bilinir. Balık insanları genellikle içsel dünyalarında zengin bir hayal gücüne ve derin duygulara sahiptir.

Yükselen burç ise doğum saati ve yerine bağlı olarak değişir. 1 Mart doğumluların yükselen burcu Kova, Balık veya Koç olabilir. Kova yükseleni bu bireylere daha entelektüel ve yenilikçi bir bakış açısı kazandırırken, Balık yükseleni duygusal ve sezgisel yanlarını daha da vurgular. Koç yükseleni ise bu kişilere daha cesur, kararlı ve liderlik vasfı kazandırabilir.

Eğer 1 Mart'ta sabah erken saatlerde doğduysanız, yükseleniniz büyük ihtimalle Kova olacaktır ve bu durumda daha rasyonel, bağımsız ve yenilikçi bir yapıya sahip olabilirsiniz. Öğle saatlerinde doğanlar için Balık yükseleni, daha empatik, duygusal ve içe dönük bir karakter sunar.

1 MART YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA

Kişinin doğduğu yerin coğrafi koordinatları ve doğum tarihi ile saati önemlidir. Bu sayede gökyüzündeki yıldızların haritası oluşturulur. Bu haritadan yola çıkılarak ufuk çizgisinden yükselen burç bulunur ve hesaplama işlemi yapılır.