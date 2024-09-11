1 Kasım yükseleni nedir? 1 Kasım yükselen burcu

1 Kasım yükseleni! 1 Kasım'da doğanların yükseleni doğum saatine göre değişiklik göstermektedir. Peki, 1 Kasım yükseleni nedir? 1 Kasım burcu yükseleni, güneş burcundan farklı olabilir. İşte, 1 Kasım yükselen burcu hesaplama...

1 KASIM YÜKSELENİ NEDİR?

1 Kasım doğumluların Güneş burcu Akrep burcudur. Akrep burcu, gizemli, tutkulu ve güçlü sezgilere sahip bireylerle bilinir. Duygusal derinlikleri ve kararlılıkları ile tanınan Akrep burçları, hayatta karşılaştıkları zorluklara karşı dirençli bir yapıya sahiptir. İçsel güçleri ve yoğun duyguları, onları kararlı ve bazen gizemli kılar.

1 Kasım doğumluların yükselen burçları genellikle Terazi, Akrep veya Yay olabilir. Terazi yükseleni bireye daha sosyal ve uyumlu bir yapı katarken, Akrep yükseleni yoğun duygular ve güçlü bir karakter sunar. Yay yükseleni ise bu kişilere daha özgürlükçü ve maceracı bir kişilik kazandırır.

Sabah erken saatlerde doğduysanız, yükseleniniz Terazi olabilir ve bu durumda daha uyumlu ve diplomatik olabilirsiniz. Eğer öğleden sonra doğduysanız, Akrep yükseleni, daha gizemli, tutkulu ve derin bir karakter kazandıracaktır.

1 KASIM YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA

Kişinin doğduğu yerin coğrafi koordinatları ve doğum tarihi ile saati önemlidir. Bu sayede gökyüzündeki yıldızların haritası oluşturulur. Bu haritadan yola çıkılarak ufuk çizgisinden yükselen burç bulunur ve hesaplama işlemi yapılır.