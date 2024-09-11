1 Ekim yükseleni nedir? 1 Ekim yükselen burcu

1 Ekim yükseleni! 1 Ekim'de doğanların yükseleni doğum saatine göre değişiklik göstermektedir. Peki, 1 Ekim yükseleni nedir? 1 Ekim burcu yükseleni, güneş burcundan farklı olabilir. İşte, 1 Ekim yükselen burcu hesaplama...

1 EKİM YÜKSELENİ NEDİR?

1 Ekim doğumluların Güneş burcu Terazi burcudur. Terazi burcu, denge, adalet ve estetik anlayışına büyük önem veren bireyleri temsil eder. İlişkilerde uyumu arayan Terazi burçları, sosyal, zarif ve adil yaklaşımlarıyla tanınır. Karşılıklı saygı ve diplomasi onların hayatında önemli bir yer tutar.

Yükselen burç ise doğum saatine bağlı olarak Başak, Terazi veya Akrep olabilir. Başak yükseleni bireyi daha titiz ve çalışkan yaparken, Terazi yükseleni sosyal, uyumlu ve estetik bir kişilik sunar. Akrep yükseleni ise derin duygular, güçlü sezgiler ve kararlı bir karakter kazandırır.

Sabah saatlerinde doğan 1 Ekim doğumluların yükseleni genellikle Başak olabilir ve bu durumda daha detaycı ve pratik bir yapıya sahip olabilirler. Öğleden sonra doğanlar için ise Terazi yükseleni, zarif, diplomatik ve sosyal bir kişilik getirir.

1 EKİM YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA

Kişinin doğduğu yerin coğrafi koordinatları ve doğum tarihi ile saati önemlidir. Bu sayede gökyüzündeki yıldızların haritası oluşturulur. Bu haritadan yola çıkılarak ufuk çizgisinden yükselen burç bulunur ve hesaplama işlemi yapılır.