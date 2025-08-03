1'den 10'a kadar olan doğal sayıların çarpımı, 1'den 9'a kadar olan doğal sayıların çarpımının kaç katıdır?

1'den 10'a kadar olan doğal sayıların çarpımı, 1'den 9'a kadar olan doğal sayıların çarpımının kaç katıdır?
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"Kim Milyoner Olmak İster sorusu" yine ekran başındaki izleyicileri düşünmeye zorladı. Yarışmada sorulan "1'den 10'a kadar olan doğal sayıların çarpımı, 1'den 9'a kadar olan doğal sayıların kaç katıdır?" sorusu, ilk bakışta kolay gibi görünse de birçok kişinin işlem hatası yapmasına neden oldu. Peki, bu sorunun cevabı nedir?

"Kim Milyoner Olmak İster sorusu" izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Yarışmacının karşılaştığı bu dikkat gerektiren faktöriyel sorusu, sosyal medyada da gündem oldu. Basit bir işlemle çözülebilecek bu tür sorular, yarışmanın en çok konuşulan anları arasında yer aldı. Peki, 1'den 10'a kadar olan doğal sayıların çarpımı, 1'den 9'a kadar olan doğal sayıların çarpımının kaç katıdır?

1'DEN 10'A KADAR OLAN DOĞAL SAYILARIN ÇARPIMI, 1'DEN 9'A KADAR OLAN DOĞAL SAYILARIN ÇARPIMININ KAÇ KATIDIR?

A) 8

B) 9

C) 10

D) 11

Doğru Cevap: C şıkkıdır.

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