"Kim Milyoner Olmak İster sorusu" izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Yarışmacının karşılaştığı bu dikkat gerektiren faktöriyel sorusu, sosyal medyada da gündem oldu. Basit bir işlemle çözülebilecek bu tür sorular, yarışmanın en çok konuşulan anları arasında yer aldı. Peki, 1'den 10'a kadar olan doğal sayıların çarpımı, 1'den 9'a kadar olan doğal sayıların çarpımının kaç katıdır?

1'DEN 10'A KADAR OLAN DOĞAL SAYILARIN ÇARPIMI, 1'DEN 9'A KADAR OLAN DOĞAL SAYILARIN ÇARPIMININ KAÇ KATIDIR?

A) 8

B) 9

C) 10

D) 11

Doğru Cevap: C şıkkıdır.