ZULA LATAM Masters, ZULA rekabetini Latin Amerika'ya taşıyor - Haberler
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ZULA LATAM Masters, ZULA rekabetini Latin Amerika'ya taşıyor

Playerbros - Haberler | Gamegar
ZULA LATAM Masters, ZULA rekabetini Latin Amerika'ya taşıyor

Zula Avrupa'nın ardından Latin Amerika'ya da açılıyor.

MMOFPS türündeki yerli oyun Zula, Latin Amerika'daki oyuncularına özel olarak düzenlediği ZULA LATAM Masters Turnuvasını duyurdu. Ülke içindeki turnuvaların yanı sıra, dünyanın çeşitli bölgelerindeki oyuncuları için de ayrı turnuvalar düzenleyen Zula, bu kez LATAM ( Latin Amerika) bölgesindeki Zula oyuncularını aynı turnuvada buluşturuyor.

ZULA LATAM Masters Turnuvası'na, Brezilya, Arjantin, Venezuela, Ekvator, Peru, Kolombiya, Şili ve Meksika ağırlıklı olmak üzere toplam 20 Latin Amerika ülkesinden Zula oyuncuları katılacak. Toplam 2 milyon Zula Altını ödül havuzuna sahip Zula LATAM Masters, 9-10 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Belirtilene göre Zula LATAM'a yapılan kayıt başvuruları kısa sürede beklenen oyuncu sayısının 3 katına ulaştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan Avrupa bölgesine yönelik ZULA Europe Masters da Zula severlerden büyük ilgi görmüş, bu nedenle 16 takımla yapılması planlanan turnuva 32 takımla gerçekleştirilirken, ödül havuzu da 2 milyon Zula Altını'ndan 3 milyona yükseltilmişti.

Turnuvada her bir takım 5'er oyuncudan oluşacak ve final maçı dahil bütün maçlar BO3 (Best of 3) şeklinde ve Sabotaj Modu'nda oynanacak. Takımlar, "Mülteci Kampı", "Favela", "Safranbolu", "Düğün Salonu", "Çin Bahçeleri", "Kale" ve "Mardin" olmak üzere 7 haritada rekabet edecek.

ZULA LATAM Masters Ödül Dağılımı

Takım: 1.000.000 Zula Altını

Takım: 500.000 Zula Altını

Takım: 250.000 Zula Altını

Takım: 250.000 Zula Altını

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