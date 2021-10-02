Zorla mama aldıran 'dilenci kedi'

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'deki bir markete giren 'Nokta' isimli kedi, mamaların bulunduğu reyon önünde dikkat çekici hareketler yaparak adeta zorla mama aldırıyor. Müşterilerin çektiği görüntülerle sosyal medyada da 'Dilenci kedi' olarak bilinen 'Nokta' mama reyonunun önünden ayrılmıyor. Mağaza müdürü Ayfer Küçük, günde 10 öğün yiyen kedinin müşterilere mama aldırmak için bir ayağını kaldırıp topal taklidi ve baygınlık geçirme numarası yaptığını söyledi.

Kadıköy'de bulunan bir markette, çalışanların 'Nokta' ismini verdikleri kedi, mama reyonunun önünde bir an olsun ayrılmıyor. Mağazaya gelen müşterilere acı acı miyavlayarak kendisini acındıran 'Nokta' kedi kendisine zorla yaş mama aldırıyor. Mama aldırmak için bir patisini kaldırarak sakat taklidi de yapan kedi, videolarının sosyal medyada paylaşılması üzerine 'dilenci kedi' adıyla fenomen haline geldi. Sırf kediyi görmek için mağazaya her gün onlarca müşteri geliyor.

"PATİSİNİ KALDIRARAK SAKAT TAKLİDİ YAPIYOR"

"İKİ MİYAV BİR MAMA"

"SIRF ONU GÖRMEK İÇİN BURAYA GELDİK"