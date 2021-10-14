Zonguldak'taki 'Çekirge' operasyonunun 24 şüphelisi adliyede (2) - Haberler
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Zonguldak'taki 'Çekirge' operasyonunun 24 şüphelisi adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk - Haberler | Güncel
Zonguldak'taki 'Çekirge' operasyonunun 24 şüphelisi adliyede (2)

SERBEST BIRAKILDILAREmniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca 20 örgütlü yapıya yönelik 28 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Zonguldak'ta adliyeye sevk edilen 24 şüpheli, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı.

ZONGULDAK (DHA) - SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca 20 örgütlü yapıya yönelik 28 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Zonguldak'ta adliyeye sevk edilen 24 şüpheli, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Zonguldak'taki 'Çekirge' operasyonunun 24 şüphelisi adliyede (2) - Haberler
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