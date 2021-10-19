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Zonguldak'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

AA / Seçkin Kırarslan - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Zonguldak'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Valilik binası önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Dursun Kılav, yaptığı konuşmada, muhtarın kelime anlamı itibarıyla Türk toplumunun tarihsel ve geleneksel nitelikleriyle ortaya çıkmış bir kavram olduğunu belirterek, "Başka deyişle söz sahibi, seçilmiş, eren, ihtiyar anlamları da taşımaktadır. Muhtarlık müessesi, 1829'dan günümüze 191 yıllık tarihe sahiptir." dedi.

Ereğli

Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç ve beraberindekiler, Devrim Bulvarı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kılıç, demokrasinin temel taşı muhtarların, vatandaşların talep ve beklentilerinin yerine getirilmesi yolunda kamu yönetimi ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde hareket eden önemli hizmet odağı olduğunu söyledi.

Törene, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Zonguldak'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

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AA / Seçkin Kırarslan - Son Dakika Haberleri
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