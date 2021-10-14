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Zeytin toplamak isterken merdivenden düşen kişi yaralandı

AA / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel
Zeytin toplamak isterken merdivenden düşen kişi yaralandı

Kumluca ilçesinde zeytin toplamak için çıktığı merdivenden düşen kişi yaralandı.

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Kumluca ilçesinde zeytin toplamak için çıktığı merdivenden düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi Ahmet Yesevi Sokak'ta zeytin toplayan 73 yaşındaki Halit Çakır, çıktığı merdivenden dengesini kaybederek düştü.

Yakınları tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, çağrılan sağlık ekibi tarafından ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zeytin toplamak isterken merdivenden düşen kişi yaralandı

AA / Mehmet Çakmak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Zeytin toplamak isterken merdivenden düşen kişi yaralandı - Haberler
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