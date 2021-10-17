Zeynep Eronat, Türk oyuncudur. 1963 yılında İstanbul'da doğdu. Babasının mesleği dolayısıyla çocukluk yılları Türkiye'nin çeşitli illerinde geçti. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı, senarist Zeynep Eronat sinemaseverler tarafından Zeynep Eronat kimdir? Zeynep Eronat kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Zeynep Eronat hayatı biyografisi! soruları ile araştırılmakta. Peki, Zeynep Eronat kimdir? Zeynep Eronat kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Zeynep Eronat hayatı biyografisi! İşte detaylar...

ZEYNEP ERONAT KİMDİR?

Zeynep Eronat 9 Temmuz 1963, İstanbul doğumlu, Türk oyuncudur.

1963 yılında İstanbul'da doğdu. Babasının mesleği dolayısıyla çocukluk yılları Türkiye'nin çeşitli illerinde geçti. 13 yaşından itibaren Ankara'da yaşamaya başladı. Annesinin teşvikiyle 1981'de Ankara Devlet Konservatuvarı'nın Tiyatro bölümünü kazandı ve 1985 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.[1] Cüneyt Gökçer, Semih Sergen, Bozkurt Kuruç, Lemi Bilgin gibi oyunculardan eğitim aldı. Aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'na stajyer sanatçı olarak atandı. 1987 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin edildi. Sinemada Asmalı Konak, Neredesin Firuze, Mustafa Hakkında Her şey, Sen Ne Dilersen gibi yapımlarda rol aldı.

2006-2007 sezonunda Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli olup İstanbul'da yaşamaya başladı. Zeynep Eronat, Parmaklıklar Ardında dizisindeki koğuş ağası Ziynet Kara karakteriyle büyük beğeni toplamış ve oyunculuk kariyerinin zirvesine ulaşmıştır.

Zeynep Eronat, O Hayat Benim isimli dizide Mücella karakterini canlandırmaktadır.

ZEYNEP ERONAT'IN ROL ALDIĞI OYUNLAR

Çelik Manolyalar : Robert Harling - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2002

Romulus (Büyük Romulus) : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000

Bahar Noktası : William Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı oyunundan Can Yücel uyarlaması- Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Kadınla ile Memur : Aldo Nikolai - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Çocuğum : Margeret Mayo - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994

Tamirci : Refik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991

Şeytan Çelmesi : Vaclav Havel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990

Troyalı Kadınlar : Sofokles - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Sinan : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Kısmet (oyun) : Erhan Gökgücü - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1986

Bülbül Sesi Gibi : John Hay Beith\Lawrence du Garde Peach\Roger Ferdinand - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1986

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1985

Peynirli Yumurta : Ferenc Karinthy

Akıllı Tavşan : Nezihe Araz - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1986

Yedekçi : Musahipzade Celal - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1985

Goya-(Antonio Buero Vallejo) (Ankara Devlet tiyatrosu) - ( 1998)

ZEYNEP ERONAT'IN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

Uzak Şehrin Masalı (2021-Aliye)

Kırmızı Oda (2021-Gümüş Teyze)

Yüzleşme (2019-Songül Kalenderoğlu)

Dostlar Mahallesi (2017-Neriman)

O Hayat Benim (2015-Mücella)

Kızıl Elma (2014-Meryem Kadıoğlu)

Karakol (2011-Cinayet Masası Polisi Leyla)

Al Yazmalım (2011-Fatma Avcı)

Kapalı Çarşı (2009-2010-Feraye)

Parmaklıklar Ardında (2007-2010-Ziynet Kara)

Hayattan Korkma (2007-Zehra)

Sıla (2006-2007-Bedar)

Sensiz Olmuyor (2005-Handan)

Sen Ne Dilersen (2005-Eftimya)

Nehir (2005-Melek)

Körfez Ateşi (2005-Seslendirme)

Köpek (2005-Hayriye)

Yağmur Zamanı (2004)

Türkmen Düğünü (2004)

Ablam Böyle İstedi (2004-Nermin)

Serseri (2003-Zehra)

Neredesin Firuze (2003-Sansar)

Mustafa Hakkında Herşey (2003-Selda)

Fişgittin Bey (2003)

Ben Bir İnsan (2002)

Asmalı Konak (2002-Piraye)

Vasiyet (2001-Didar)

Baykuşların Saltanatı (2000)

Köstebek (1999-Necef)

Cafe Casablanca (1996)

Issızlığın Ortası (1991)

ZEYNEP ERONAT'IN ALDIĞI ÖDÜLLER

1998 Ankara Sanat Kurumu En İyi Kadın Oyuncu (Peynirli Yumurta)

2005-2006 Adana Altın Koza Film Festivali ve Ankara Film Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Sen Ne Dilersen)

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