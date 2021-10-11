Zeynep Avcı kimdir? Zeynep Avcı kaç yaşında nereli? - Haberler
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Zeynep Avcı kimdir? Zeynep Avcı kaç yaşında nereli?

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Zeynep Avcı kimdir? Zeynep Avcı kaç yaşında nereli?

The Voice of Germany' adlı şarkı yarışmasındaki sahne alan Türk kökenli müzisyen Zeynep Avcı, sosyal medyanın gündemi oldu. Beğen toplayan performansı ile dikkatleri çeken Zeynep Avcı kimdir?

Şarkıcı Tan'ın 'Yalan' isimli şarkısını seslendiren 38 yaşındaki Zeynep Avcı, çok kısa bir sürede 4 jüriyi de döndürmeyi başardı. Peki, Zeynep Avcı kimdir?

ZEYNEP AVCI KİMDİR?

Zeynep Avcı Türk kökenli müzisyendir, 38 yaşındadır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Sosyal medyada kısa süre önceye kadar 15 bin tipçisi olan Zeynep Avcı, O Ses performansı sonrası 100 bin üzerinde takipçiye ulaşmıştır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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