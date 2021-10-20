Zenit Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zenit, sahasında İtalya'nın güçlü ekiplerinden Juventus'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Rus ekibi 3 puanla 3. sırada, konuk takım ise 6 puanla lider durumda. Peki, Zenit Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Zenit Juventus saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde...

ZENIT-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zenit'in sahasında Juventus'u konuk edeceği maç bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

ZENIT-JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Zenit: Stanislav Kritsyuk; Aleksey Sutormin, Dejan Lovren, Yaroslav Rakitskiy; Douglas Santos, Andrie Mostvoy, Aleksandr Erokhin, Daler Kuzyaev, Claudinho; Malcolm, Sardar Azmoun

Juventus: Wojciech Szczesny; Juan Cuadrado, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Alex Sandro; Federico Bernardeschi, Rodrigo Bentancur, Manuel Locatelli, Dejan Kulusevski; Moise Kean, Federico Chiesa

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