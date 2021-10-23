Yüksekova'da 19 bin 800 adet fişek ele geçirildi

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada 19 bin 800 adet fişek ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından '6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' kapsamında yasadışı silah ticareti ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda ilimiz Yüksekova ilçesi Dağlıca Yol Kontrol Noktası yol güzergahı Kamışlı-Adaklı Köyleri kesişiminde bulunan anayol üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 9 bin 800 adet 9-19 mm çapında Sterling marka fişek, 10 bin adet 7.65-17 mm çapında MKE marka fişek ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(İHA)

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