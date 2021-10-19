YOLCU OTOBÜSÜ TIR'A ARKADAN ÇARPTI 2'Sİ AĞIR 12 YARALI

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 12 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Kaza saat 19.00 sıralarında, Sandıklı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul- Alanya seferini yapan Salih Çan'ın kullandığı Vib Turizm'e ait 34 VIB 50 plakalı yolcu otobüsü, Ahmet Erbaş yönetimindeki 03 ACI 414 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otobüsteki 10 yolcu ile birlikte şoför Salih Çan ve yardımcı şoför Nurbay Irmak yaralandı. Yaralılardan Nurbay Irmak'ın bacağının koptuğu öğrenildi. 12 yaralı, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Otobüs şoförü ile yardımcı şoförün durumunu ağır olduğu belirtildi.

TIR şoförü Ahmet Erbaş ise ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.