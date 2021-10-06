YÖK Üyesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını Ziyaret Etti
YÖK Üyesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 06 Ekim 2021 tarihinde Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek'i makamında ziyaret etti.
GAZİANTEP (Habermetre) - YÖK Üyesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 06 Ekim 2021 tarihinde Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek'i makamında ziyaret etti.
Ziyarette, yeni kurulan ilahiyat fakültemizle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
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