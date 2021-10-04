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Yıldız Tilbe Ankaralı sevenleriyle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, ODTÜ Vişnelik Çim Alan Sahnesi'nde Ankaralı sevenleriyle buluştu.

ANKARA (İHA) - Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, ODTÜ Vişnelik Çim Alan Sahnesi'nde Ankaralı sevenleriyle buluştu.

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, ODTÜ Vişnelik Çim Alan Sahnesi'nde konser verdi. "Delikanlım" parçası ile klasikleşmiş bir konser açılışı yapan Tilbe, Ankaralı sevenlerine müzik şöleni yaşattı. Konsere gelen izleyicilerden aşı kartı veya en geç 48 saat önce yapılmış PCR test sonucunu yanlarında bulundurmaları istenirken, aşı kartı veya PCR test sonucu yanlarında bulunmayan izleyiciler konser alanına alınmadı.

(Hidayet Türkyılmaz - Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

Yıldız Tilbe Ankaralı sevenleriyle buluştu

Yıldız Tilbe Ankaralı sevenleriyle buluştu

Yıldız Tilbe Ankaralı sevenleriyle buluştu

Yıldız Tilbe Ankaralı sevenleriyle buluştu

Yıldız Tilbe Ankaralı sevenleriyle buluştu

Yıldız Tilbe Ankaralı sevenleriyle buluştu

Yıldız Tilbe Ankaralı sevenleriyle buluştu
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Haber: Yıldız Tilbe Ankaralı sevenleriyle buluştu - Haberler
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