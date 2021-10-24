Yeşilırmak'ta kargaların balık avı - Haberler
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Yeşilırmak'ta kargaların balık avı

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Haberler | Güncel

Yeşilırmak'ta kargaların balık avı Tokat'ta kargaların ırmakta suyun sığ olan bölümlerinde balık avı kameralara yansıdı.

TOKAT (İHA) - Yeşilırmak'ta kargaların balık avı

TOKAT - Tokat'ta kargaların ırmakta suyun sığ olan bölümlerinde balık avı kameralara yansıdı.

Yeşilırmak'ta su seviyesinin az olduğu bölümlerde bulunan ballıklar yiyecek arayan kargaların hedefi oldu. Kargaların sürü hallinde dolaşan yavru balıkları avlaması kameralara yansıdı. Gagaları ile yakaladıkları balıkları yiyen kargaları vatandaşlar dikkatle izledi. Irmak kenarında bir tarafta balıkçıların diğer tarafta kargaların balık avı gün boyu devam etti. Kargaların balık avına şahit olan vatandaşlardan Mehmet Özkilitçi "Güzel balık tutuyorlar, kendilerine ziyafet çekiyorlar. Kargaların zeki olduğunu duyuyorduk. Zeki oldukları balık tutmalarında da beli oluyor" dedi.

Yeşilırmak'ta kargaların balık avı

Yeşilırmak'ta kargaların balık avı

Yeşilırmak'ta kargaların balık avı

Yeşilırmak'ta kargaların balık avı
İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Son Dakika Haberleri
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