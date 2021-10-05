Yerli İHA ve SİHA'lar, Türk okullarına ilgiyi artırdı

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, temel amaçlarının Türkiye adına yurt dışında anaokulundan üniversiteye kadar her düzeyde eğitim kurumları açmak ve işletmek olduğunu söyledi. Başta yakın coğrafya olmak üzere Türkiye açısından kritik önemi olan ülkelerde bu yönde çalıştıklarını belirten Akgün, "Bu çerçevede son 5 yıl içerisinde geldiğimiz noktada 46 ülkede 370 okulla, 45 bin civarında öğrenciye eğitim veriyoruz. Bu çerçevede, vakfın sağlamış olduğu bu eğitim ağı uluslararası alanda bugün dünyada farklı ülkeler adına eğitim yapan okul zincirleri içerisinde Türkiye'yi ilk 5 ülke arasına sokmuştur. Tabii bizim amacımız sadece skor yapmak değil. Esas olan bu okulları açmak, sürdürülebilir kılmak, kaliteli ve nitelikli eğitim vererek Türkiye ile kardeş ve dost ülkeler arasında insani köprüleri güçlendirmek ve uzun dönemli olarak karşılıklı iş birliğini artırmaktır. Türkiye, kendi zenginliğini, milli gelirini üreterek, ticaret yaparak, ürettiklerini dünyaya satarak kazanan bir ülke. Dolayısıyla, Türkiye'nin nitelikli insan gücüne her yerde ihtiyacı var. Bizim yapmış olduğumuz bu eğitimle, Türkçeyi öğrettiğimiz, Türkiye'yi, Türk kültürünü tanıttığımız yeni nesil bir eğitilmiş insan gücü ortaya çıkıyor. Bunlar Türkiye'nin zenginliğidir" dedi.

"Maarif Vakfı olarak biz o süreçte devreye girdik ve bir çözüm ortağı olarak bu okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi konusunda çalışmalar yaptık, hala da yapmaya devam ediyoruz. Pek çok ülke ya kendisi bu okulları kapattı ya kendi Milli Eğitim Bakanlığı'nın kontrolüne aldı, bir kısmı da Türkiye Maarif Vakfı'na devretti, bazılarını da devretme çalışmaları devam ediyor. 46 ülkenin 19'unda FETÖ okulları Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi. Buradaki toplam 230 okulu biz işletiyoruz. Bu konuda memnunuz. Şu ana kadar bu okulların kalitesini yükselterek, yeni teknolojik imkanlar sağlayarak hem veliler hem öğrencilerimiz ve ilgili kamu otoritelerinden çok ciddi bir destek var. Ama hala bu okulları bize devredemeyen ülkeler de var. Bu dosyalar da takip ediliyor. Ama şunu söylemek lazım; Türkiye Maarif Vakfı olarak biz vermiş olduğumuz kaliteli ve nitelikli eğitimle uluslararası alanda Türkiye menşeli bir eğitim markası olarak kendimizi 5 yıl içerisinde ispat ettik. Bu büyük bir kazanım."