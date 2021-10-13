Yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü aranıyor! Fahrettin Koca istenilen özellikleri tek tek sıraladı - Haberler
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Yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü aranıyor! Fahrettin Koca istenilen özellikleri tek tek sıraladı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu. Koca, istenilen özellikleri "Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest." ifadeleri ile açıkladı.

Yerli korona aşısı Turkovac'ın hatırlatma dozu olarak kullanılması kapsamında, 41 merkezde klinik çalışma başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalışmaya katılacak 3 bin gönüllü için çağrıda bulundu.

"3 BİNİMİZ TURKOVAC'I TERCİH ETMELİ"

Sosyal medya hesabından çağrı yapan Bakan Fahrettin Koca şu ifadeleri kullanıldı: "TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı TURKOVAC'ta, en az 3 binimiz TURKOVAC'ı tercih etmeli!"

Yerli aşı TURKOVAC için 300o gönüllü aranıyor! Fahrettin Koca istenilen özellikleri tek tek sıraladı

SABAH GENÇLERİ UYARDI

Koca bu sabah yaptığı paylaşımda genç vakalara dikkat çekerek, "Dün yatışı yapılan Covid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı" dedi.

Yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü aranıyor! Fahrettin Koca istenilen özellikleri tek tek sıraladı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Sağlık Bakanı Koca'dan, üçüncü dozun TURKOVAC olarak uygulanması için gönüllülük çağrısı Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan, üçüncü dozun TURKOVAC olarak uygulanması için gönüllülük çağrısı Açıklaması

 Sağlık Bakanı Koca: 'TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz.

Sağlık Bakanı Koca: "TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz.
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Haber: Yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü aranıyor! Fahrettin Koca istenilen özellikleri tek tek sıraladı - Haberler
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