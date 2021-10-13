Yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü aranıyor! Fahrettin Koca istenilen özellikleri tek tek sıraladı

Yerli korona aşısı Turkovac'ın hatırlatma dozu olarak kullanılması kapsamında, 41 merkezde klinik çalışma başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalışmaya katılacak 3 bin gönüllü için çağrıda bulundu.

"3 BİNİMİZ TURKOVAC'I TERCİH ETMELİ"

Sosyal medya hesabından çağrı yapan Bakan Fahrettin Koca şu ifadeleri kullanıldı: "TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı TURKOVAC'ta, en az 3 binimiz TURKOVAC'ı tercih etmeli!"

SABAH GENÇLERİ UYARDI

Koca bu sabah yaptığı paylaşımda genç vakalara dikkat çekerek, "Dün yatışı yapılan Covid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı" dedi.

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