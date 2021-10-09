Yeniden cezaevine gönderilen hükümlünün yeğeni; 'Amcam kaçak değil, 5 yıldır tutukluydu' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeniden cezaevine gönderilen hükümlünün yeğeni; "Amcam kaçak değil, 5 yıldır tutukluydu"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yeniden cezaevine gönderilen hükümlünün yeğeni;

Denizli'de hakkında verilen cezanın onanmasının ardından yeniden tutuklanan hükümlünün yeğeni, "Amcam söylendiği gibi kaçak değil, 5 yıldır cezaevindeydi ve halen korana izninde bulunuyordu" dedi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de hakkında verilen cezanın onanmasının ardından yeniden tutuklanan hükümlünün yeğeni, "Amcam söylendiği gibi kaçak değil, 5 yıldır cezaevindeydi ve halen korana izninde bulunuyordu" dedi.

Denizli'nin Sevindik Mahallesinde 10 Ağustos 2015 günü meydana gelen olayda, İbrahim Çakır ile Mehmet Tetikel arasında yaşanan kavgada boynu kırılan Mehmet Tetikel hayatını kaybetti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen İbrahim Çakır, 5 yıl Denizli'deki kapalı cezaevinde kaldıktan sonra iyi hali göz önünde bulundurarak İzmir – Foça Açık Cezaevine nakledildi. Geçtiğimiz Ekim ayında korona virüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli olarak çıkan İbrahim Çakır, yargılanma süresinin tamamlanmasının ardından 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 7 Ekim 2021 tarihinde hakkında yakalama kararı çıkartılan İbrahim Çakır, dün yaşadığı Çal ilçesine Dayılar Mahallesinde gözaltına alınarak işlemlerinin ardından yeniden cezaevine teslim edildi.

Ailesi kaçak iddialarına tepki gösterdi

İbrahim Çakır'ın yeniden tutuklanmasıyla ilgili olarak sosyal medyada "6 yıldır kaçak olduğu" veya "Cezaevinden firar ettiği" şeklinde yorumlar yapıldığını belirten yeğeni Oğuzhan Çakır, "Bu paylaşımları görünce, ailecek çok üzüldük. Amcam, istemeden bir arkadaşının ölümüne neden oldu. Sonra evden eşyalarını alarak, karakola gidip kendisi teslim oldu. 5 yıl kapalı cezaevinde kaldıktan sonra Foça Açık Cezaevine nakledildi. İyi halinden dolayı korona iznine çıkartıldı. Onu 25 Ekim 2020 tarihinde bizzat kendim gidip İzmir'den alıp geldim ve halen izni devam ediyordu. Bu insan kaçak değil. Dayılar Mahallesine yerleşti ve akşamları ağabeyinin kahvehanesini işletiyordu. Bir anda jandarmalar gelip alıp götürdü. Ne olduğunu anlamadık. Sonradan cezasının kesinleştiğini öğrendik" dedi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

 5. kattan düşerek ölen trans bireyin sevgilisi: Bir anda pencereye koştu

5. kattan düşerek ölen trans bireyin sevgilisi: Bir anda pencereye koştu

 Saplantılı aşık dehşetine uğrayan kadının ablası konuştu

Saplantılı aşık dehşetine uğrayan kadının ablası konuştu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Seren Serengil Mustafa Keser Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Kim Min-jae Burak Yılmaz Stefan Kuntz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Derya Yanık Hakan Binbaşgil Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yeniden cezaevine gönderilen hükümlünün yeğeni; 'Amcam kaçak değil, 5 yıldır tutukluydu' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 09:51:41. #1.13#