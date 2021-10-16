YENİ BAŞKANIN SEÇİLECEĞİ İSTANBUL BAROSU GENEL KURUL TOPLANTISININ BİRİNCİ OTURUMU YAPILDI

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Barosu'nun yeni başkan ile yönetiminin seçileceği Genel Kurul toplantısının birinci oturumu yapıldı. Pandemi sebebiyle geçen yıl yapılamayan ve bu sene Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen genel kurul toplantısında 7 avukatlık grubu İstanbul Barosu başkanlığı için yarışıyor. Düzenlenen genel kurul toplantısında avukat grubu sözcülerinin konuşma yaptıkları sıralarda zaman zaman tansiyon yükseldi.

İstanbul Barosu'nun yeni başkan ile yönetiminin seçileceği genel kurul toplantısı bugün Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Pandemi döneminde hayatını kaybeden avukatların isimleri tek tek okunurken baronun 3 yıldır başkanlığını yürüten ve yeniden aday olan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, açılış konuşmasının ardından 3 yıllık faaliyet raporunu açıkladı. Durakoğlu, "Bir virüs ile karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Biz de yaşamın tehdit altında olduğu bir dönemde başka kaygıların ötelenebileceğinin bilincindeyiz. Her gün yüzlerle ifade edilen ölümlerin düşürdüğü ateşi biz de biliyoruz. Son kez aday olmaya kararlılığım nedeniyle edindiklerimi not bırakmayı görev sayacağım. Ben İstanbul Barosu'nda şimdiye kadar başkanlık yapan, yöneticilik yapanlardan İstanbul Barosu'nun geçmişine ilişkin değerlerin bugüne taşınmasında en önemli unsurun güven olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda İstanbul Barosu'nun bütün dünyanın kendisini izlediğinden akıl çizgisi içerisinde kalması gerektiğini düşünen ve bunu yapmaya çalışan biriyim. Karar sizin" dedi.

Genel Kurul'da, avukatlık grupları sözcülerinin konuşma yaptığı sırada zaman zaman tansiyon yükseldi, tartışmalar yaşandı. Avukatlık grupları sözcülerinin ardından 7 başkan adayı kürsüye çıkarak konuşma yaptı.

Yarın yapılacak olan oy kullanma işlemlerinin ardından yeni başkan ile yönetim seçilecek. Sabah saat 09.00 itibariyle başlayacak olan oy kullanma işlemi, 17.00'de sona erecek. Seçimlerde, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Mehmet Durakoğlu, Çağdaş Avukatlar Grubu Ata Yazıcıoğlu, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu Kaptan Yılmaz, Avukat Hakları Grubu Gökhan Ahi, Bağımsız Avukatlar Grubu İshak Şadi Çarsancaklı, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi Hasan Kılıç ve Özgürlükçü Avukatlar Grubu Sezin Uçar'ın grupları yönetim için yarışacak.

Seçimlerde, İstanbul Barosu başkanının yanı sıra 10 kişilik yönetim kurulu, 5 kişilik disiplin kurulu, 3 kişilik denetleme kurulu ve Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu için 13 delege seçilecek.