Yasak Elma 63. Bölüm Özeti
Yasak Elma 63. Bölüm Özeti: Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenmiştir, ne yapacağını düşünürken yardım isteyeceği tek kişi Ender'dir.
Yasak Elma 63. Bölüm Özeti:
Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenmiştir, ne yapacağını düşünürken yardım isteyeceği tek kişi Ender'dir. Ender ve Yıldız kusursuz bir plan yaparak Leyla'yı gönderme derdine düşerler. Leyla başına gelenlerden sonra kendine yeni bir yandaş bulacak ve herkes için yeni bir dönem başlayacaktır.
Yasak Elma Her Pazartesi 20.00'de FOX'ta!
Oyuncular:
Talat Bulut
Şevval Sam
Onur Tuna
Eda Ece
Sevda Erginci
Şafak Pekdemir
İrem Kahyaoğlu
Sinan Eroğlu
Kıvanç Kasabalı
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