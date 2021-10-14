Yasak Elma 63. Bölüm Özeti:

Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenmiştir, ne yapacağını düşünürken yardım isteyeceği tek kişi Ender'dir. Ender ve Yıldız kusursuz bir plan yaparak Leyla'yı gönderme derdine düşerler. Leyla başına gelenlerden sonra kendine yeni bir yandaş bulacak ve herkes için yeni bir dönem başlayacaktır.

Yasak Elma Her Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

Oyuncular:

Talat Bulut

Şevval Sam

Onur Tuna

Eda Ece

Sevda Erginci

Şafak Pekdemir

İrem Kahyaoğlu

Sinan Eroğlu

Kıvanç Kasabalı

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