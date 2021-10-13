Son dakika! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi

Konya'da parkta sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfreden ve kameriyeyi yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, boğuşma sırasında Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü. Olay sonrası tutuklanıp hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame hazırlanan Şeker, 14 Ekim 2020'de görülen duruşmada "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

12 YIL 6 AY HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Kadir'in cezası suçu tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezası 15 yıl hapse çevrilmiş, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

CEZANIN BOZULMASI TALEP EDİLDİ

Kadir Şeker'e verilen ceza ile ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yeni bir hamle geldi. Yüksek Mahkeme, Kadir Şeker'e verilen cezayı olması gerekenden fazla olarak değerlendirdi. Karar 1.Ceza Dairesi'ne iletildi, cezanın bozulması istendi.

"TÜRK YARGISI NE DERSE O OLUR"

Kararla ilgili konuşan Kadir Şeker'in ağabeyi Hidayet Fatih Şeker, adaletin yerini bulacağını düşündüklerini söyledi. Şeker, "Yargının kararına saygımız sonsuz. Yüce Türk yargısı, ne derse o olur. Tüm kamuoyu, cezanın yüksek olduğunu zaten söylüyordu. Verilen cezanın ne kadar ağır olduğunu biliyoruz. Kadına şiddet olaylarında Kadir Şeker'in olayı hep gündeme geliyor. Toplumda adalet duygusu zayıflamıştı. Böylelikle insanlar için bir umut olur umarım" dedi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri