Son dakika! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi - Haberler
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Son dakika! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'in dosyası hakkındaki görüşünü dosyanın görüldüğü 1. Ceza Dairesi'ne iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Şeker'e verilen cezanın olması gerektiğinden yüksek olduğunu vurgulayarak cezanın bozulmasını istedi.

Konya'da parkta sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfreden ve kameriyeyi yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, boğuşma sırasında Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü. Olay sonrası tutuklanıp hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame hazırlanan Şeker, 14 Ekim 2020'de görülen duruşmada "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kadir'in cezası suçu tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezası 15 yıl hapse çevrilmiş, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

Kadir Şeker'e verilen ceza ile ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yeni bir hamle geldi. Yüksek Mahkeme, Kadir Şeker'e verilen cezayı olması gerekenden fazla olarak değerlendirdi. Karar 1.Ceza Dairesi'ne iletildi, cezanın bozulması istendi.

Kararla ilgili konuşan Kadir Şeker'in ağabeyi Hidayet Fatih Şeker, adaletin yerini bulacağını düşündüklerini söyledi. Şeker, "Yargının kararına saygımız sonsuz. Yüce Türk yargısı, ne derse o olur. Tüm kamuoyu, cezanın yüksek olduğunu zaten söylüyordu. Verilen cezanın ne kadar ağır olduğunu biliyoruz. Kadına şiddet olaylarında Kadir Şeker'in olayı hep gündeme geliyor. Toplumda adalet duygusu zayıflamıştı. Böylelikle insanlar için bir umut olur umarım" dedi.

Son dakika! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi
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Yorumlar (4)
Pervin Isin:hadi İnşallah iyi ve karakterli insanlar olarak biz çok seviniriz çünki adil olmayan bir durumdu yardım etmek istemiş ve canını korurken olmuş olay tek tavsiyem kardeşimize kimseye yardım etmesin bundan sonra çünki bu toplum anlamıyor iyi niyetten
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Murad E. Dayeler:Mahkemeler milletin vicdanıdır, ceza indirilmesi şarttır
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Ferdi Kurban:cezası neyse çeksin
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Haber: Son dakika! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi - Haberler
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