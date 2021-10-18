Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı hakkında tüm detaylar araştırılıyor. Sevilen dizi Yargı'da katil merak konusu olurken Yargı katil kim? Yargı dizsinde katil belli oldu mu gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, Yargı katil kim?

YARGI OYUNCULARI

Kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

YARGI KATİL KİM?

Yargı dizisinin son bölümünden sonra 'Çınar, katil mi, değilse gerçek katil kim?' sorusu izleyiciyi merak ettirdi. Dizinin son sahnesinde Ceylin avukat kardeşinin arabasında bulduğu fotoğraf karşısında şok olmuştur. Fotoğrafta kardeşi İnci ve Metin komiserin sarıldıkları anlar yer alıyor.

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