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Yağlıdere'de öğrenci, öğretmen ve personellere afet farkındalık eğitimi verildi

AA / Aytekin Özdemir - Haberler | Güncel
Yağlıdere'de öğrenci, öğretmen ve personellere afet farkındalık eğitimi verildi

Yağlıdere'de öğrenci, öğretmen ve okullarda görev yapan personellere afet farkındalık eğitimi verildi.

YAĞLIDERE, GİRESUN (AA) - Yağlıdere'de öğrenci, öğretmen ve okullarda görev yapan personellere afet farkındalık eğitimi verildi.

İlçede tüm okullarda verilen eğitimlerde başta deprem olmak üzere ülkede sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi ve sonrasında yapılacak doğru davranışların kazandırılması amacıyla afet bilgilendirme yapıldı.

Yine afet ve acil durumlara hazırlık, afetlerin oluşu ve etkileri, afet sırasında doğru davranış şekilleri, bulunulan ortamlardaki risklerin önlenmesi, afet sonrası yaşanacaklar ile ilgili geniş kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen programa Yağlıdere Kaymakamı Kübra Kaplan, İlçe Mili Eğitim Müdürü Hasan Öztürk, Eğitim Şube Müdürü Cihan Deniz, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Yağlıdere'de öğrenci, öğretmen ve personellere afet farkındalık eğitimi verildi

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AA / Aytekin Özdemir - Son Dakika Haberleri
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