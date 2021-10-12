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XFlow Esports'tan meraklandıran ayrılık paylaşımı!

Playerbros - Haberler | Gamegar
XFlow Esports'tan meraklandıran ayrılık paylaşımı!

xflowesports tüm VALORANT ekibi ile yollarını ayırdı!

Birçok alanda takımlarıyla mücadele eden XFlow Esports, meraklandıran bir ayrılık paylaşımı ile karşımıza çıkıyor!

"VALORANT takım koçu ve oyuncuları ile sözleşmelerimizi tek taraflı feshederek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Her birine kariyerinde başarılar dileriz."

2020 yılında kurulan organizasyon özellikle Fps oyunda mücadele eden, hırslı ve başarılı bir oluşum. Geçtiğimiz yıl Barış Hızır tarafından kurulan ekip hem başarılı oyunculardan oluşan takımlar kurmaya hem de sıfırdan oyuncu yetiştirmeye odaklanıyor. Günümüz takımları gibi sosyal medyayı ve yayın platformlarını da aktif olarak kullanan takım başarılı bir oluşum olarak gözler önüne geliyor.

Takımın takipçilerinin hatırlayacağı üzere geçtiğimiz günlerde takım, Göktuğ "Patrui" Uyan ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Kısa bir özet geçmek gerekirse: Patrui, farklı bir takımın oyuncusu olan Cenk "Combatry" Erşahin'e yayın sırasında sportmenliğe aykırı bir tutum sergileyen davranışlarda bulunmuştu. Sebebinin ise paylaştığı TweetLonger'da kadarıyla kendisine, herhangi bir şey söylememesine rağmen yapılan hakaretlerdi. Bu durumun ardından XFlow Esports yaptığı bir paylaşımla oyuncu ile tek taraflı sözleşmesinin feshedildiğini duyurmuştu. Daha detaylı okumak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Dün yapılan paylaşım ise bundan daha dikkat çekici görünüyor. Tüm VALORANT ekibi ile sözleşmelerin tek taraflı feshi görmeye alışkın olduğumuz bir durum değil. Fakat birkaç gün önce yaşanan bu olay ile bir bağlantısı olabilir.

Konunun detaylarını kaçırmamak için bizleri takip etmeye devam edebilirsiniz!

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Haber: XFlow Esports'tan meraklandıran ayrılık paylaşımı! - Haberler
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