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Vitesi karıştırınca, eczaneye girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Vitesi karıştırınca, eczaneye girdi Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen kazada kadın sürücünün vitesi geriye değil, ileriye takması sonucu hareketlenen otomobil eczaneye girdi.

DİDİM, AYDIN (İHA) - - Vitesi karıştırınca, eczaneye girdi

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen kazada kadın sürücünün vitesi geriye değil, ileriye takması sonucu hareketlenen otomobil eczaneye girdi.

Olay, Yenimahalle 1036 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobiline binen F.P.Ç adlı kadın sürücü geri vites yerine vitesi ileriye taktı. Sürücünün gaza yüklenmesi ile birlikte otomobil eczanenin camlarını kırarak içeriye girdi. Kadın sürücü olayın şoku ile bir süre araçtan çıkamadı.

Kazada kimse yaralanmazken, işyerinde ve araçta maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Vitesi karıştırınca, eczaneye girdi

Vitesi karıştırınca, eczaneye girdi

Vitesi karıştırınca, eczaneye girdi

Vitesi karıştırınca, eczaneye girdi
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çalışkan - Son Dakika Haberleri
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