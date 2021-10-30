Videosunu izleyenler ikinci kez bakamıyor! İşte Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan

Sosyal medyada ilginç videolar gündem olmayı sürdürüyor. Son olarak gündem olan bir video ise kullanıcıları çok eskiye götürdü. Bir dönem Türkiye'de çok konuşulan insan başlı yılan, yeniden dolaşıma girdi.

SAÇLARI DİKKAT ÇEKİYOR

İnsan başlı yılanın sarı saçları da gözden kaçmadı. Bazıları yılanı korkunç olarak nitelerken, bazıları da mutasyon sonucu böyle bir durumun oluştuğunu savunuyor. Ancak yılanın gerçek olmadığını söyleyenlerin sayısı da bir hayli fazla.

İZLENME REKORLARI KIRMIŞTI

İnsan başlı yılan bir dönem en çok gündemde kalan konular arasında yer almış ve günlerce izlenme rekorları kırmıştı. İnsan başlı yılanı bugün bile gördüğünde bakamayan çok insan var.

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