VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier üst grupta ikinci buluşma

VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier alt grupların ilk karşılaşmaları dün yani 12 Ekim Salı günü oynanmış ve iki temsilcimiz Oxygen Esports ve Supermassive Blaze rakiplerini mağlup ederek bir adım daha ileriye gitmeyi garantilemişti. Bugün yani 13 Ekim Çarşamba günü ise üst gruplar karşılaşmalarında ikinci buluşma gerçekleşecek.

Saat 18: 00'da başlayacak ilk karşılaşmada G2 Esports, etkinlikteki bir diğer temsilcimiz Futbolist ile üst grup finallerine çıkma hakkı kazanmak için kozlarını paylaşacak.

Üst grup finallerine çıkmak için mücadele sergilenecek olan bir diğer karşılaşma ise saat 20: 00'da başlayacak ve David Beckham'ın ortağı olduğu Guild Esports ile Team Liquid arasında oynanacak.

VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier üst grup ikinci karşılaşmaları

18: 00 - G2 Esports - Futbolist

20: 00 - Guild Esports - Team Liquid

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