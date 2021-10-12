VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier üçüncü günü başlıyor! - Haberler
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VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier üçüncü günü başlıyor!

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VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier üçüncü günü başlıyor!

Oxygen Esports ve SuperMassive Blaze, rakiplerinin karşısına çıkıyor!

Ülkemizden Futbolist, Supermassive Blaze ve Oxygen Esports'un mücadele ettiği VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier etkinliğinde üçüncü güne geldik. VALORANT Champions Tour 2021 sezonunda kendini kanıtlamış ama VALORANT Champions 2021'e katılma hakkı kazanamamış takımlar için son bir şans olan etkinliğin ç,nc, gününde ilk alt grup (Lower Bracket) karşılaşmaları oynanacak.

Üst gruplarda rakiplerine mağlup olmuş dört takımın mücadele edeceği gün, etkinliğin diğer iki günü gibi bugün de saat 18: 00'da start alacak. Günün açılış karşılaşmasında G2 Esports'a mağlup olan Anubis Gaming ile Futbolist'e mağlup olan Oxygen Esports karşılaşacak.

Günün ikinci ve son karşılaşmasında ise bir diğer temsilcimiz SuperMassive Blaze, Team Liquid'e mağlup olmuş One Breath Gaming ile saat 20: 00 sularında karşı karşıya gelecek.

Takımların VALORANT Champions 2021'e katılma hakkı kazanmak için mücadele edeceği karşılaşmaları twitch.tv/valorant_esports_tr adresi üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier üçüncü gün karşılaşmaları

18: 00 - Anubis Gaming - Oxygen Esports

20: 00 - SuperMassive Blaze - One Breath Gaming

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