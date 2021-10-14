VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier'da ilk hafta sona erdi

Takımların VALORANT Champions 2021 bileti kazanmak için mücadele ettiği VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier'da ilk hafta, 13 Ekim Çarşamba günü oynanan karşılaşmalar ile sona erdi.

Üst grup karşılaşmalarının oynandığı günde açılış karşılaşmasında G2 Esports, temsilcimiz Futbolist ile saat 18: 00'da karşılaştı. Üç maçlık serinin ilk haritası Icebox'a oldukça hızlı başlayan temsilcimiz Futbolist, 13-7'lik üstün bir skor ile seride öne geçen ilk taraf oldu.

G2 Esports'un adlığı mağlubiyetten sonra oyuna daha fazla asılması ile ikinci harita olan Breeze'de rekabet doruk noktasına ulaştı. Uzatmalara gidilen karşılaşma, 22-20'lik bir skor ile Futbolist aleyhine sonuçlandı.

Serinin son ve üçüncü haritası Ascent'te ise G2 Esports oldukça kolay bir zafere imza attı. Rakibine sadece 2 round kaybeden G2, zafere ulaşarak üst grup finallerine ulaşan ilk takım oldu.

VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier üst grup finallerinde ikinci isim: Team Liquid

Saat 20: 00'da başlayan günün ikinci karşılaşması ise Guild Esports ile Team Liquid arasında oynandı. Serinin Bind haritasında oynanan ilk karşılaşmasında Team Liquid ekibi rakibine sadece 6 round kaybetti ve 13-6'lık bir skor ile durumu 1-0'a getirdi.

Sevilen isim ScreaM'in MVP olduğu serinin ikinci haritası ise Split olarak belirlendi. Rakibi karşısında kurduğu üstünlüğü devam ettiren Team Liquid, 13-8'lik bir skor ile serinin ikinci karşılaşmasında da galibiyete ulaşan taraf olarak üst grup finallerine ulaşan ikinci takım oldu.

EMEA Last Chance Qualifier alt grup karşılaşmaları ile devam edecek

VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier üst grup finallerine yükselene takımların belirlenmesinin ardından etkinlik alt grup karşılaşmaları ile 15 Ekim Cuma günü devam edecek.

15 Ekim günü saat 18: 00'da başlayan günün ilk karşılaşmasında Guild Esports - Oxygen Esports ile günün saat 20: 00'da başlayacak olan ikinci karşılaşmasında ise Futbolist ile SuperMassive Blaze ekipleri alt grup finallerine yükselebilmek için mücadele edecek.

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