VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier'da finalin adı bugün belli oluyor - Haberler
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VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier'da finalin adı bugün belli oluyor

Playerbros - Haberler | Gamegar
VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier'da finalin adı bugün belli oluyor

#VALORANTLCQ'da finalin adı belli oluyor!

15 Ekim Cuma günü gerçekleştirilen alt grup karşılaşmalarının ardından VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier'da mücadele eden sekiz takımdan sadece dördünün VALORANT Champions 2021 içni bilet kazanma şansı kalmıştı. 16 Ekim Cumartesi günün oynanacak olan üç farklı karşılaşmanın ardından ise sadece iki takım bir şansa sahip olacak.

VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier'da gün saat 16: 00'da üst grup finallerindeki G2 Esports - Team Liquid karşılaşması ile başlayacak. Etkinliğin başından beri hiç mağlup olmamış iki takım, finallere direkt olarak ulaşmak için mücadele edecek.

Günün ikinci karşılaşmasında ise rakiplerine sadece bir kere mağlup olmuş alt gruptaki iki takım olan Futbolist ile Guild Esports karşılaşacak. Bu karşılaşmanın kazananı bir sonraki adımında üst grup finallerinde mağlup olan takım ile mücadele edecek.

Günün son karşılaşması ise saat 20: 00'da oynanacak. Alt gruplarda galibiyete ulaşan takım ve üst grup finallerinde mağlup olan takım, finale çıkmak için kozlarını paylaşacak.

VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier'da günün fikstürü

16: 00 - G2 Esports - Team Liquid

18: 00 - Futbolist - Guild Esports

20: 00 - İlk karşılaşma kaybedeni - ikinci karşılaşma kazananı

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Haber: VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier'da finalin adı bugün belli oluyor - Haberler
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