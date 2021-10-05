VALORANT yeni seti RGX 11z Pro Koleksiyonunu tanıttı! - Haberler
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VALORANT yeni seti RGX 11z Pro Koleksiyonunu tanıttı!

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VALORANT yeni seti RGX 11z Pro Koleksiyonunu tanıttı!

VALORANT'ın en yeni silah koleksiyonu ile tanışın!

Riot Games'in Fps oyunu yepyeni silah setini bugün oyunculara tanıttı, VALORANT yeni seti RGX 11z Pro Koleksiyonunu oyunda görmeye hazır mısınız?

Yeşil renkleri ile oyuna yakında eklenecek olan silah koleksiyonu, tanıtıldığı ilk dakikadan beri oyunculardan tepki almaya başladı. Oyuncuların yakındığı nokta ise koleksiyondaki kılıç öğesi oldu.

Riot Games çıkardığı bu koleksiyondaki yakın dövüş silahı, küçük bir hançer olarak başlayacak ve yükseltme aldıkça bir katana'ya dönüşecek. Riot Games bu paket için henüz resmi bir fiyat vermedi ancak VALORANT Leaks'ten gelen sızıntılara göre set 8.700 VP gibi bir fiyata çıkacak gibi görünüyor.

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