VALORANT Unutulmaz Silah Kaplama Seti tanıtıldı, İspanyolca ismi ile Nunca Olvidados olarak gelen yeni kaplama seti rengarenk görüntüsü ile oyuncuların gönlünü fethetmiş durumda.

Kaplama seti mavi, mor, turuncu ve kırmızı renkleri içeren parlak ve canlı bir paket olarak karşımıza çıkıyor. Paket Vandal, Bulldog, Frenzy, Ares ve yakın dövüş için yeni görünümler içeriyor. Oyuncular yeni silah kaplamalarının görünüşlerini şimdiden çok beğenmiş görünüyor. Görünümlerin ardından ise silah efektleri ve animasyonlar merak konusu oldu!

20 Ekim tarihinde VALORANT mağazasına çıkacak olan Unutulmaz paketinin 5,100 VP civarında çıkacağı tahmin ediliyor.

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