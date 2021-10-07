Valör nedir, ne demektir? Valör kelimesinin TDK anlamı nedir? - Haberler
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Valör nedir, ne demektir? Valör kelimesinin TDK anlamı nedir?

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Valör nedir, ne demektir? Valör kelimesinin TDK anlamı nedir?

Valör kelimesi, insanların günlük hayatta sıkça karşılaştığı ve araştırdığı kelimeler arasında yer almaktadır. İnsanlar, Valör hakkında Valör nedir, ne demektir? Valör kelimesinin TDK anlamı nedir? sorularını araştırmaktadır. Peki, Valör nedir, ne demektir? Valör kelimesinin TDK anlamı nedir? İşte cevabı...

Günlük hayatta kullandığımız veya duyduğumuz bazı kelimelerin anlamlarını öğrenme ihtiyacı duyarız. Bu kelimelerden biri de Valör. İnsanlar, Valör hakkında Valör nedir, ne demektir? Valör kelimesinin Tdk anlamı nedir? sorularını araştırmaktadır. Peki, Valör nedir, ne demektir? Valör kelimesinin TDK anlamı nedir? İşte cevabı... Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

VALÖR NEDİR? VALÖR NE DEMEKTİR?

Valör, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihtir. Kredi hesaplarına alacak geçen hareketler için işlemin yapıldığı günü takip eden ilk iş günüdür. Borç geçen işlemler için valör, işlemin yapıldığı gündür. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

TDK'DA VALÖR KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Fransızca valeur

1. isim Değer.

2. isim Geçerlik.

3. isim, dil bilimi Anlam.

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