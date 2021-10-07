Valör nedir, ne demektir? Valör kelimesinin TDK anlamı nedir?

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VALÖR NEDİR? VALÖR NE DEMEKTİR?

Valör, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihtir. Kredi hesaplarına alacak geçen hareketler için işlemin yapıldığı günü takip eden ilk iş günüdür. Borç geçen işlemler için valör, işlemin yapıldığı gündür. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

TDK'DA VALÖR KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Fransızca valeur

1. isim Değer.

2. isim Geçerlik.

3. isim, dil bilimi Anlam.

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